Tokom godinu dana broj zatvorenika povećan je za gotovo 5.000, dok je broj raspoloživih mesta porastao za oko 750, prenosi danas BFM.

Popunjeni kapaciteti zatvora su posebno alarmantni u istražnim zatvorima, gde se nalaze prestupnici koji služe kratkotrajne kazne ili čekaju suđenje, te se smatraju nevinima, a ukupna stopa prenatrpanosti dostigla je 140 odsto do 1. maja.

O prenatrpanosti francuskih zatvora govori i podatak da se zbog nedostatka kreveta u ćelijama koristi 7.693 dušeka koji se postavljaju na pod.

U 33 zatvorske ustanove u jednoj ćeliji se nalaze najmanje dva pripadnika, a najteža situacija je u regionu Pariza sa stopom popunjenosti od 163,7 odsto, kao i u regionu Tuluza, sa 155,5 odsto.

Kako navodi Ministarstvo pravde, krajem aprila je oko 22 odsto ustanova bilo pogođeno štrajkom, dok sindikat Ufap-Unsa navodi da je u štrajku učestvovalo oko stotinu zatvora.

Ministar pravde Žerald Darmanen se protivi uvođenju sistema kvota u zatvorskom sistemu, po uzoru na nemački model, koji predviđa da se nakon dostizanja određenog praga kapaciteta regulišu prijem i otpust zatvorenika, navodi BFM.

Francuska se nalazi među najpogođenijim državama u pogledu prenatrpanosti zatvora, iza Slovenije i Kipra, dok je Savet Evrope ranije upozorio na rizik da zatvori postanu "ljudska skladišta".