Specijalne jedinice bezbednosti raspoređene su u Srednjoj stručnoj i tehničkoj anatolskoj školi "Ahmet Kojundžu" u okrugu Siverek u provinciji Sanliurfa, nakon današnjeg brutalnog napada, piše Dejli mejl.

Učenici i nastavnici su potom evakuisani sa mesta događaja.

Guverner Hasan Sildak izjavio je za lokalne medije da je napadač, 19-godišnjak, oduzeo sebi život iz svog oružja kada je policija pokušala da ga uhvati.

„Oduzeo je sebi život kada ga je policija opkolila“, rekao je guverner.

„Evakuisali smo školu i sprovešćemo temeljnu istragu o ovom tragičnom incidentu“, dodao je.

Sildak je naveo da je napadač bio bivši učenik škole i da je ušao u školsko dvorište pre nego što je počeo nasumično da puca.

Televizijski snimci prikazali su ambulantna vozila ispred škole u okrugu Siverek dok su učenici u panici bežali iz zgrade.

Nakon incidenta, povređeni učenici i nastavnici prevezeni su u lokalnu bolnicu u Sivereku. Dvanaest povređenih i dalje je hospitalizovano.

Svedok incidenta rekao je za lokalni medij Turkiye Today da je osumnjičeni ušao u dvorište srednje škole sa oružjem dugog cevi pre nego što je otvorio vatru.

„Prvo je pucao u dvorištu, a zatim direktno u školu“, rekao je svedok.

Drugi očevidac rekao je lokalnim medijima da je video mladića starog oko 17 ili 18 godina.

„Izvadio je pušku dugog cevi. Pucao je na sve pred sobom unutar škole“, rekao je.

Iako je većina povređenih učenici, prema izveštajima iz Turske, među ranjenima je i jedan nastavnik koji je u teškom stanju, javila je televizija NTV.

Lokalni izveštaji su ranije tvrdili da je napadač uzeo neke učenike kao taoce nakon ulaska u školu.

Drugi izveštaji navode da su neki učenici viđeni kako skaču kroz prozore zgrade u pokušaju da pobegnu od napada.

Motiv još uvek nije poznat. Školske pucnjave su retke u Turskoj, navodi Dejli mejl.