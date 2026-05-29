U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navodi se da je brod, koji plovi pod zastavom Vanuatua, a u vlasništvu je turske kompanije, prevozio teret iz jedne od ukrajinskih luka na Crnom moru prema Turskoj.

Prema tvrdanjama ukrajinske mornarice, ruski dron pogodio je deo broda, nakon čega je izbio požar.

Požar je, navodi se u objavi, brzo lokalizovan zahvaljujući koordinisanoj akciji pripadnika Pomorske službe traganja i spasavanja i Ratne mornarice Ukrajine.

Dva povređena člana posade evakuisana su čamcima ukrajinske mornarice i prebačena u medicinsku ustanovu.

Ukrajinska vojska optužila je Rusiju da nastavlja da namerno ugrožava međunarodni pomorski saobraćaj napadima na civilnu infrastrukturu i trgovačke brodove.