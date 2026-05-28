Nova velika drama potresla je Crno more nakon što su dronovi napali tri tankera povezana sa ruskom „flotom iz senke“ koja služi za transport nafte mimo zapadnih sankcija.

Napadi su izvedeni u blizini severne obale Turske kod okruga Turkeli, nakon čega je Ankara hitno poslala brodove obalske straže na mesto incidenta.

Prema zvaničnim informacijama, među članovima posade nije bilo povređenih, ali su napadi izazvali ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba na ključne pomorske rute u Crnom moru.

Među pogođenim brodovima našao se tanker James II koji plovi pod zastavom Palaua. Prema dostupnim podacima, dron je pogodio mašinski prostor broda dok je plovio bez tereta, oko 80 kilometara severno od Turkelija i nedaleko od Bosfora.

Na brodu se u trenutku napada nalazilo 20 članova posade.

Britanske vlasti već su ranije sankcionisale ovaj tanker zbog povezanosti sa izvozom ruske nafte i naftnih derivata.

Gotovo istovremeno napadnuti su i tankeri Altura i Velora pod zastavom Sijera Leonea, tokom operacije pretovara tereta na otvorenom moru.

Oba plovila takođe su bila prazna u trenutku udara.

Evropska unija sankcionisala ih je još prošle godine zbog povezanosti sa ruskim državnim energetskim gigantom Rosnjeft, dok su restriktivne mere kasnije uvele i Velika Britanija, Švajcarska i Kanada.

Posebnu pažnju izazvali su snimci sa društvenih mreža na kojima se vidi da je na jednom od dronova navodno bio ispisan ćirilični natpis koji podseća na reč „policija“.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba tvrdi da sva tri broda pripadaju ruskoj „floti iz senke“, mreži zastarelih tankera i kompanija preko kojih Moskva pokušava da zaobiđe zapadne sankcije i nastavi izvoz nafte.

Prema procenama ukrajinskih obaveštajaca, ova mreža pokriva čak oko 30 odsto ruskog pomorskog izvoza nafte.

Pojedine pošiljke, kako navode, dostižu vrednost i do 70 miliona dolara.

Napad kod turske obale samo je nastavak sve intenzivnijih udara na rusku pomorsku logistiku.

Ukrajinske snage su početkom maja već napale dva tankera kod Novorosijska, dok je tokom prethodnih meseci zabeležen čitav niz udara na brodove povezane sa ruskim energetskim transportom.

Turski mediji ranije su pisali da su u pojedinim operacijama korišćeni ukrajinski pomorski dronovi „Sea Baby“.

Nova serija napada dodatno podiže tenzije u Crnom moru i otvara pitanje bezbednosti jednog od najvažnijih energetskih i trgovačkih pravaca u regionu.