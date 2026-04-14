Kineski predsednik Si Đinping sastao se u Pekingu sa Kalidom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, princom prestolonaslednikom Abu Dabija, emirata i glavnog grada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Sinhua prenosi da je Si tom prilikom predao gostu plan u četiri tačke kojim se promoviše mir i stabilnost na Bliskom istoku.

Kineska agencija navodi da plan predviđa poštovanje principa mirne koegzistencije, principa nacionalnog suvereniteta, principa održanja međunarodnog prava, kao i poštovanje koordinacije između razvoja i bezbednosti.

