Očekuje se da će tehnologija bespilotnih podvodnih vozila (UUV) biti operativna do sledeće godine. Iako ukupni troškovi projekta nisu objavljeni, britanski ministar odbrane Džon Hili potvrdio je da će doprinos Velike Britanije biti 150 miliona funti, odnosno oko 201 milion dolara.

Ova objava dolazi nakon kritika sporog napretka projekata unutar alijanse. Priznajući ove kritike, Hili je izjavio:

- Predugo je Aukus bio više priča nego akcija.

Dodao je da se "to sada promenilo pod naše tri vlade". Odbrambeni pakt Aukus, pokrenut 2021. godine, predviđa zajednički razvoj podmornica na nuklearni pogon i razmenu vojne tehnologije. Savez se široko posmatra kao odgovor na rastuće pomorsko prisustvo Kine u indo-pacifičkom regionu i njenu ulogu u rastućim tenzijama u spornim oblastima kao što je Južno kinesko more.

Razvoj podvodnih dronova je prvi značajan projekat u okviru takozvanog Drugog stuba Aukusa, koji uključuje saradnju na "naprednim mogućnostima" kao što su hipersonične rakete, podvodna robotika i veštačka inteligencija.

U zajedničkom saopštenju se navodi da će projekat obuhvatiti razvoj "najsavremenije opreme i sistema za podršku" za dronove.

Njihovi zadaci će uključivati zaštitu podvodne infrastrukture, napade, nadzor, izviđanje i logističke operacije.

Hili je dodao da će senzori i sistemi naoružanja takođe biti razvijeni za dronove, što će "brzo obezbediti našim snagama napredne borbene tehnologije".

To bi, rekao je, olakšalo suočavanje sa pretnjama, "uključujući i one podmorskim kablovima i cevovodima od kojih zavisi naš svakodnevni život".

Naglasio je da bi takvi napori ojačali odvraćanje u Pacifiku, Atlantiku i Arktiku, prenose mediji.