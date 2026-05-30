U televizijskom obraćanju poručio je da izraelska „politika spaljene zemlje“ neće doprineti bezbednosti Izraela, prenosi Tajms of Izrael.

Salam je istovremeno istakao da podržava direktne pregovore između libanske vlade i Izraela, ocenjujući da su razgovori „najjeftiniji put za Liban“ u rešavanju aktuelne krize.

Nakon napada koji je izvela libanska militantna grupa Hezbolah, izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su upozorenje stanovnicima sedam okruga na jugu Libana.

Građanima u Majfadunu, Šukinu, Zebdinu, Ansaru, Zrariji, Mazraat Kautarijat ar Ruzu i Mašgari naloženo je da se evakuišu severno od reke Zahrani.

NATO dobio jezivu poruku



Norveški politikolog Glen Dizen izazvao je veliku pažnju u bezbednosnim i političkim krugovima nakon što je ocenio da bi Rusija mogla da primeni model ponašanja koji je Iran koristio tokom sukoba na Bliskom istoku.

Govoreći za kanal Neutrality Studies, Dizen je poručio da je Teheran pokazao pristup iz kojeg Moskva može da izvuče ozbiljne lekcije kada je reč o odnosima sa NATO-om i baltičkim državama.

Prema njegovoj proceni, Iran tokom poslednjih sukoba nije pokušavao da izbegne eskalaciju po svaku cenu, već je demonstrirao spremnost na odgovor i podizanje nivoa pritiska.



Upravo je takva strategija, smatra Dizen, dovela do opreznijeg ponašanja Vašingtona.

– Smiriti NATO može samo sila – poručio je norveški analitičar.

On smatra da pokušaji smanjivanja tenzija bez jasnog pokazivanja spremnosti na odgovor ne daju rezultate i da upravo demonstracija odlučnosti predstavlja ključni faktor odvraćanja.

Dizen ocenjuje da bi Rusija mogla da pošalje sličnu poruku baltičkim državama i jasno stavi do znanja da bi svaki napad na rusku teritoriju izazvao brz i proporcionalan odgovor.

Po njegovom mišljenju, Teheran je unapred računao da su napadi gotovo neizbežni, ali da nije ostao pasivan.

– Iran nije čekao udar bez reakcije. Pokazao je spremnost da odgovori istom merom i time promenio dinamiku odnosa sa SAD – naveo je Dizen.