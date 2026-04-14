Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posledice po region. Ambasador Irana u UN Amir Said Iravani kaže da Teheran zahteva ratnu odštetu od Bahreina, Saudijske Arabije, Katara, UAE i Jordana zbog učešća u ratu SAD i Izraela protiv Irana. Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana.

Borba Hezbolaha i IDF-a u Libanu (VIDEO)

Snage Hezbolaha, Radvan, sukobile su se sa trupama IDF-a u Bint Džbejlu.

Izraelska vojska je pokušala da zauzme grad sa četiri strane, ali nije uspela da upadne u centar grada, iako se do juče činilo da je definitivno dobila bitku, piše grčki portal Pronjuz

Pakistan predlaže da bude domaćin još jedne runde pregovora između SAD i Irana

Pakistan je predložio da se u narednim danima, pre isteka dvonedeljnog primirja, u Islamabadu održi drugi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila su dva pakistanska zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, kazali su da odluka o tome gde će se potencijalni naredni pregovori održati zavisiti od toga da li će SAD ili Iran zatražiti drugu lokaciju, prenosi AP.

Jedan od zvaničnika je rekao da su, uprkos tome što su završeni bez sporazuma, prvi razgovori, koji su održani proteklog vikenda o postizanju trajnog mira, bili deo tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni poduhvat.

(Tanjug, AP)

Šef Hezbolaha odbacuje planirane razgovore između Izraela i Libana

Generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem izjavio je sinoć da ta grupa koju podržava Iran apsolutno odbacuje mirovne pregovore između Izraela i Libana koji bi trebalo da se održe danas u Vašingtonu.

Kasem je zatražio od libanskog predsednika Žozefa Auna i premijera Navafa Salama da odustanu od pregovora, u kojima će posredovati Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da su izraelski napadi na Liban nastavljeni uz podršku SAD, preneo je Skaj njuz.

Takođe je istakao da Hezbolah veruje da je pravi cilj Izraela da anektira Liban u okviru projekta "Veliki Izrael", političke i verske ideologije prema kojoj većina Bliskog istoka treba da bude deo države Izrael.

Si-En-En: Američki zvaničnici razgovaraju o mogućem drugom sastanku sa Teheranom

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa interno razgovaraju o detaljima potencijalnog drugog, direktnog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka prekida vatre između Vašingtona i Teherana sledeće sedmice, ukoliko se ukaže prilika, izjavio je dobro obavešten izvor za Si-En-En.

Izvor je naveo da zvaničnici razmatraju potencijalne datume i lokacije, ukoliko tekući razgovori sa Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima.

"Moramo da budemo spremni da brzo nešto predložimo, ako stvari krenu u tom pravcu", naveo je izvor