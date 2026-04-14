U domu pevača Čede Markovića zavladala je tuga na Uskrs jer je njegova supruga Ljiljana Marković preminula u 66. godini.

On se sada prvi put oglasio nakon bolnog gubitka i od supruge se oprostio bolnim rečima.

Čeda je uz kolaž fotografija sa suprugom napisao:

- Otišao je moj plavi anđeo, moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života, da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila: “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život" - napisao je on.

Otkrio datum sahrane

Otkrio je i kada će suprugu ispratiti na večni počinak.

- Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja. Ispraćaj naše drage Ljiljane održaće se u četvrtak 16.4.2026. na groblju Lešće. Početak opela je u kapeli groblja u 12:30.

