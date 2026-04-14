Barem pet brodova koji su bili u iranskim lukama prošlo je kroz Ormuski moreuz uprkos blokadi američke vojske koja bi trebalo da zaustavlja takva plovila.

Korijere dela sera navodi da su to objavile firme za praćenje pomorskog prevoza Kpler i Lseg.

Sajt Vindvord koji za nadzor situacije na svetskim morima koristi veštačku inteligenciju, otkrio je jednog od "potencijalnih rabijača blokade" u Ormuskom moreuzu.

Navodi se da je u pitanju "stariji brod za rasute terete, koji plovi pod zastavom Komorskih ostrva (izgrađen 1995. godine)", koji se pojavio u moreuzu nakon što je "bio u mraku", odnosno nije odavao lokaciju, od početka rata Izraela i SAD protov Irana 28. februara.

- Njegovo poslednje uplovljavanje u luku koje je moglo da se prati bilo je u (lučkom gradu) Bandar Imam Homeini (BIK) u Iranu, a njegova skorija istorija (prevoza) uključuje transport žita iz ukrajinskih luka koje je okupirala Rusija u Iran i Siriju - piše u objavi Vindvorda na društvenoj mreži X.

Navodi se da se "uprkos aktuelnoj blokadi, ovaj brod se vratio na mrežu", odnosno ponovo je vidljiv za praćenje i "plovi ovim rizičnim koridorom".