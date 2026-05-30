"Kao prvo, prihvati već jednom činjenicu da nisi voljen od strane građana, šta više nepodnošljiv si svakom poštenom, časnom i moralnom čoveku. Zato možeš samo da plačeš dok gledaš veličanstven prizor dočeka Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kog su građani dočekali pre neko veče na aerodromu."

Andrijana Mesarović

"Da znaš bilo šta o politici i političkoj teoriji znao bi da Narodna Republika Kina nije klasična komunistička država, niti baštini ideje neokomunizma, niti anarho-liberalizma. Ti si bliži tim vrednostima, ti podržavaš zborove i plenume, ti si ugušio i privatizovao medije dok si vršio javne funkcije. To što nadležni organi nisu reagovali na te činjenice opisane u izveštajima pokojne Verice Barać, to je pitanje za njih."

"Znamo da te boli što je Si Đinping ugostio svetske lidere i državnike ovim redom: Tramp, Putin, Vučić. To govori još o jednom diletantskom pristupu i lupetanju koje si izneo o odnosima Kine i ostatka sveta. Svi danas žele da sarađuju sa Narodnom Republikom Kinom, ona je nezaobilazan faktor u svetu, i zamisli, jedna Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića uspela je da napravi takvu vezu i saradnju s tom istom Kinom da druge zemlje mogu samo da maštaju o tome. E to je ozbiljna politika, to je državnički pristup, to je ljubav prema zemlji i ono što radi Aleksandar Vučić, borba za interese države, a ne lično bogaćenje, kao kada si strpao milione u džep, kako si nam ti pokazao da umeš, jer jedino to i umeš, koristeći resurse države u vreme žute vlasti."

"I još jedna stvar. Hvala Bogu za građane Bora i Majdanpeka i Istoka Srbije što vi ne ostaste na vlasti. Vi, koji ste im savetovali da sade kikiriki, a ne da se bave decenijskim i generacijskim poslom poštenih i časnih rudara. Hvala Bogu pa danas imaju plate kakve imaju i to sve zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića i našim kineskim prijateljima."

"Na kraju, najpametnije ti je da se često ne oglašavaš, jer i kad se oglasiš kažeš nešto glupo. Uživaj sa svojim uposlenicima u Multikom stranci," navela je.

 