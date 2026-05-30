"Kao prvo, prihvati već jednom činjenicu da nisi voljen od strane građana, šta više nepodnošljiv si svakom poštenom, časnom i moralnom čoveku. Zato možeš samo da plačeš dok gledaš veličanstven prizor dočeka Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kog su građani dočekali pre neko veče na aerodromu."

"Da znaš bilo šta o politici i političkoj teoriji znao bi da Narodna Republika Kina nije klasična komunistička država, niti baštini ideje neokomunizma, niti anarho-liberalizma. Ti si bliži tim vrednostima, ti podržavaš zborove i plenume, ti si ugušio i privatizovao medije dok si vršio javne funkcije. To što nadležni organi nisu reagovali na te činjenice opisane u izveštajima pokojne Verice Barać, to je pitanje za njih."

"Znamo da te boli što je Si Đinping ugostio svetske lidere i državnike ovim redom: Tramp, Putin, Vučić. To govori još o jednom diletantskom pristupu i lupetanju koje si izneo o odnosima Kine i ostatka sveta. Svi danas žele da sarađuju sa Narodnom Republikom Kinom, ona je nezaobilazan faktor u svetu, i zamisli, jedna Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića uspela je da napravi takvu vezu i saradnju s tom istom Kinom da druge zemlje mogu samo da maštaju o tome. E to je ozbiljna politika, to je državnički pristup, to je ljubav prema zemlji i ono što radi Aleksandar Vučić, borba za interese države, a ne lično bogaćenje, kao kada si strpao milione u džep, kako si nam ti pokazao da umeš, jer jedino to i umeš, koristeći resurse države u vreme žute vlasti."

"I još jedna stvar. Hvala Bogu za građane Bora i Majdanpeka i Istoka Srbije što vi ne ostaste na vlasti. Vi, koji ste im savetovali da sade kikiriki, a ne da se bave decenijskim i generacijskim poslom poštenih i časnih rudara. Hvala Bogu pa danas imaju plate kakve imaju i to sve zahvaljujući viziji Aleksandra Vučića i našim kineskim prijateljima."

"Na kraju, najpametnije ti je da se često ne oglašavaš, jer i kad se oglasiš kažeš nešto glupo. Uživaj sa svojim uposlenicima u Multikom stranci," navela je.