Scena koja je trebalo da bude jedan od najlepših trenutaka u životu mladih maturanata, pretvorila se u prizor koji je šokirao prisutne porodice i ubrzo obišao ceo internet.

Napad usred ceremonije dodele diploma

Evan DŽ. Vilijams mlađi (20) uhapšen je i optužen za remećenje javnog reda i oštećenje privatne imovine u vezi sa tučom koja je izbila tokom ceremonije dodele diploma u srednjoj školi Džon Maršal na Univerzitetu Virdžinija Komonvelt.

Viralni video od svega 12 sekundi, objavljen na Fejsbuku, prikazuje trenutak kada je nekoliko prisutnih počelo da se tuče na bini pred šokiranim članovima porodica — neposredno pre 11 časova u sredu u školskom Sigel centru. Najmanje četiri univerzitetska policajca viđena su kako žure ka prednjem delu bine da bi prekinuli gužvu, dok su se drugi članovi publike pridruživali tuči ili pokušavali da je zaustave.

Haos se proširio i ispred zgrade

Još nekoliko sukoba izbilo je ispred Sigel centra dok je policija radila na smirivanju početne tuče i čišćenju mesta održavanja. Ukupno četiri osobe su privedene tokom haosa.

Major policije VCU Nikol Dejli izjavila je da je više od 50 policajaca iz njenog odeljenja i policijske uprave Ričmonda reagovalo na incident i pomoglo u uspostavljanju reda — kako bi ceremonija ipak mogla da se nastavi.

Policija: nema povređenih, ali strahuje se od odmazde

Vlasti su potvrdile da nema povređenih i da nije bilo oružja. Šef policije Ričmonda Rik Edvards rasporedio je dodatne policajce na parkinge kako bi osigurao da posetioci mogu bezbedno da odu.

"Ne želimo da vidimo da se odmazda nastavlja", rekao je Edvards — što ukazuje da policija strahuje od mogućih novih incidenata nakon ceremonije.