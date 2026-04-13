Američka blokada Ormuskog moreuza odnosi se na sav brodski saobraćaj, bez obzira na zastavu, ali neće ometati neutralan prolaz do ili iz neiranskih destinacija, saopšteno je u poruci koju je Američka vojska poslala pomorskim kompanijama.

Kako prenosi Rojters, neutralni brodovi mogu i dalje biti podložni pravu posete i pretresa radi utvrđivanja prisustva krijumčarenog tereta. Pored toga, američka vojska blokiraće i Omasnki zaliv, kao i Arapsko more istočno od Ormuskog moreuza, a svako plovilo koje ulazi ili izlazi i blokiranih područja bez ovlašćenja može biti meta pretresa, diverzije ili preuzimanja.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp saopštio da će Sjedinjene Američke Države blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka počev od danas u 10.00 časova po istočnom američkom vremenu (16 časova po srednjeevropskom vremenu).

CENTCOM je saopštio da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

BONUS VIDEO