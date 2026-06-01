Američka Centralna komanda (CENTCOM) danas je saopštila da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm.

"Ovi ciljani odbrambeni udari izvedeni su u subotu i nedelju kao odgovor na agresivne iranske akcije, koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 koji je leteo iznad međunarodnih voda.

Američki lovci su brzo reagovali i uništili iranske sisteme protivvazdušne odbrane, zemaljsku kontrolnu stanicu i dva drona za jednosmerni napad koji su predstavljali jasnu pretnju brodovima koji plove regionalnim vodama", navodi se u objavi CENTCOM-a na mreži Iks i dodaje da nijedan američki vojnik nije povređen.

CENTCOM je najavio da će nastaviti da štiti američke snage i interese kao odgovor na neopravdanu iransku agresiju tokom aktuelnog primirja.

Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), navodeći da su vazduhoplovne snage IRGC napale vazduhoplovnu bazu korišćenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik, prenosi Tanjug.

