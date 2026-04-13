Duboko u australijskoj državi Kvinslend se nalazi gradić Koladi.

Nekada je to bio užurban železnički centar i imao je do 270 stanovnika.

Prema izveštajima, broj stanovnika je počeo da opada nakon što je lokalna industrija ovčarstva oslabila, a vozovi prestali da dolaze u to područje.

Područje, udaljeno oko 500 milja od grada Brizbejna, sada se prodaje za svega 400.000 dolara (370.000 evra). U cenu su uključeni Foxtrap Roadhouse, ključevi grada i kuća sa četiri spavaće sobe.

Zanimljivo je da je cena celog grada grada daleko ispod prosečne cene stana u Sidneju, koja je oko 865.000 evra. Iako je Kuladi veoma mali, ima sopstvenu poštu i poštanski broj 4479.

Sadašnji stanovnici, Džo Kornel i Kerol Jerou žive u njemu od februara 2023, ali su odlučili da se vrate u Brizbejn da bi bili sa porodicom. Kerol je rekla: - Imam 70 godina i osjećam da sam već malo stara za ovo. Nadam se da će neko drugi doći i nastaviti posao.

Iako su kilometrima udaljeni od najbližih ljudi, kažu da i dalje postoji zajednica koja dolazi iz okoline od oko 70 km.

- Hrana i pab su vjerovatno glavni posao; takođe obavljamo i dostavu pošte kao dio poštanske službe - rekla je Kerol.

Prodaju Koladija trenutno vode lokalni agenti za nekretnine koji su istakli da bi grad, iako mali, ponudio „veliku promenu životnog ritma“ onima koji ga kupe — a ako bi ga kupile četiri osobe, populacija bi se udvostručila, piše Mirror.