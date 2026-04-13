Jelena Karleuša i Bojan Karić imali su prelepu romansu krunisanu brakom koji je mnogima izgledao bajkovito, a o razvodu gotovo da niko nije ni pomislio.

Međutim, oni su se u martu 2005. godine razveli i to svega tri meseca nakon stupanja u bračne vode, čime su se svrstali u red najkraćih brakova na domaćoj javnoj sceni.

Mnogo se pisalo i pričalo o razlozima za krah njihove ljubavi, ali oni su mudro ćutali i nikada nisu opširno govorili o svojoj vezi, braku i razvodu. Pisalo se da imaju spremna imena za decu, kako imaju mnogo lepih planova i želja, ali brzo je sve palo u vodu.

Što se tiče informacija i tračeva, Bojan je jedino potvrdio da je sve sa pravne strane završeno za nekoliko dana, da je burmu skinuo čim se razveo i da je tada odlučio da sa bivšom suprugom više nikada ne razmeni ni reč.

Ipak, sin Sretena i Slavice Karić jednom je govorio o razvodu, u intervjuu za magazin Glorija.

Na početku je naglasio da je sa Jelenom Karleušom planirao da provede život.

- Ne bih se ženio da nije bilo tako. Sve je funkcionisalo lepo, dok se neke stvari nisu desile. Šta je bilo bilo je, na to sam stavio tačku i živim svoj život.

‒ Meni je dve godine bilo lepo i ne kajem se. Bilo mi je teško u početku, neke stvari nisam mogao da razumem, a onda sam se pomirio sa svim što se dogodilo. Presekao sam i sad živim super. Zadovoljan sam, izlazim, radim i uživam. Kad na nešto stavim tačku, okrenem drugi list i više se ne vraćam. Sad idem dalje.

Bojan je objasnio da nije potpisan nikakav predbračni ugovor, o čemu se dugo nagađalo.

-Nije bilo ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Dovoljno je što primam veliku platu, lepo živim i imam za sve što je potrebno. Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje dece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može posle tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo - pričao je Bojan pre mnogo godina.

Kao što je poznato, Bojan Karić je emotivnu i porodičnu sreću našao uz Mašu Nikolić, sa kojom se venčao 2009. godine, a u braku su dobili blizance Teodora i Taru.

BONUS VIDEO: