„Rusija je dobavljač najjeftinije energije na svetu, uključujući i za centre podataka. Pored Kine, ovo bi moglo biti od interesa za ceo svet. Jer sve zemlje teže razvoju veštačke inteligencije. I sve zemlje imaju velika ograničenja u pogledu energije“, tvrdio je Dmitrijev.

Ključno je da Rusija može da preuzme vodeću ulogu u ovoj sferi, rekao je on.

29. Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum (SPIEF-2026) održan je od 3. do 6. juna.

Ove godine, događaj je održan pod temom „Pragmatični dijalog: Put ka stabilnoj budućnosti“.

Savetnik ruskog predsednika i izvršni sekretar organizacionog komiteta SPIEF-a Anton Kobjakov rekao je da su učestvovali delegati iz 142 zemlje, a potpisano je više od 1.000 ugovora ukupne vrednosti 6,642 biliona rubalja (90,15 milijardi dolara).

Fondacija Roskongres bila je organizator Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. TASS je delovao kao njegov zvanični generalni informativni partner.