Novi snimci štete, koje je 4. juna objavio CNN, pokazuju razmere incidenta koji je zvanično predstavljen kao kontrolisan problem, dok svedočenja posade i vojnih izvora govore o višesatnoj borbi za opstanak jednog od najvažnijih plovila američke mornarice.

Incident se dogodio u martu, dok je udarna grupa nosača aviona USS Gerald R. Ford delovala u okviru američkih operacija na Bliskom istoku i vojne kampanje protiv iranskih vojnih kapaciteta. Prema dostavljenim informacijama, nosač aviona je u tom periodu bio angažovan u Crvenom moru, u okviru operacije „Epski bes“, dok su se u javnosti kasnije pojavile i spekulacije da je požar možda bio posledica nekog iranskog napada. Za to, međutim, nema potvrde, posebno zato što Ford nikada nije zaista ušao u domet iranske vatre, već je delovao u istočnom Sredozemlju i Crvenom moru.

Kao što smo tada izvestili, požar je izbio u glavnoj vešernici na nosaču aviona. Američki vojni zvaničnici su tada za Njujork tajms naveli da je za gašenje bilo potrebno više od 30 sati i da je šteta ostavila više od 600 pripadnika posade bez kreveta. Desetine mornara udisale su dim, dok su dvojica zbrinuta zbog povreda koje nisu bile opasne po život.

Posada ručno gasila požar, sistem za gašenje otkazao

Prema novim informacijama CNN-a, koje su objavljene uz snimke štete, jedan od ključnih problema bio je potpuni otkaz automatskog sistema za suzbijanje požara. Zbog toga je posada morala ručno da interveniše, u uslovima u kojima se požar širio kroz pomoćne i smeštajne prostore.

Operacija gašenja, čišćenja i sprečavanja ponovnog paljenja trajala je približno 30 sati. Jedan član posade, koji je govorio anonimno, opisao je situaciju kao trenutak „borba ili smrt“, uz stvaran strah da bi brod mogao biti izgubljen. Takva izjava potpuno menja sliku koju je američka mornarica prvobitno pokušala da predstavi kroz saopštenja o lokalizovanom požaru i očuvanoj operativnoj sposobnosti.

Materijalna šteta bila je velika. Požar je uništio značajan broj smeštajnih i pomoćnih odeljaka, ostavljajući deformisani metal, oštećene kablove i ugljenisane strukturne elemente. Oko 600 mornara ostalo je bez prostora za spavanje. Deo posade je, prema navodima, morao da spava na podovima i stolovima, dok su mornari nakon požara ostali i bez normalnog pristupa pranju odeće, jer je vatra izbila upravo u glavnoj vešernici.

Centralna komanda SAD saopštila je da požar nije oštetio pogon broda i da je nosač aviona ostao potpuno operativan. Međutim, članovi posade su prijavljivali i dodatne probleme, uključujući česte kvarove vodovodnog sistema sa 650 toaleta na brodu. Iako su zvaničnici američke mornarice u martu tvrdili da je Ford nastavio neprekidne letne operacije uprkos šteti, kasnije informacije ukazuju da je uticaj na borbene sposobnosti ipak bio direktan.

Prema navodima iz dostavljenog materijala, nosač aviona dva dana nije mogao da lansira avione za borbene misije, što je kasnije potvrdio i načelnik pomorskih operacija, admiral Daril Kodl. To je u suprotnosti sa prvobitnom slikom o brodu koji je navodno bez većih prekida nastavio operacije.

Povlačenje iz zone operacija i politička pozadina snimaka

Nakon gašenja požara, USS Gerald R. Ford povučen je iz zone operacija u Crvenom moru i poslat u zaliv Suda na Kritu 23. marta, radi tehničkih procena i privremenih popravki. Pet dana kasnije, 28. marta, upućen je u Split u Hrvatskoj. Početkom maja napustio je Bliski istok nakon rekordno dugog raspoređivanja, a 16. maja vratio se u matičnu luku, pomorsku bazu Norfolk u Virdžiniji.

USS Gerald R. Ford je najnoviji i najnapredniji nosač aviona američke mornarice, vredan oko 13 milijardi dolara. To je jedini američki nosač aviona opremljen elektromagnetnim sistemom za lansiranje aviona. Njegovo raspoređivanje trajalo je ukupno 11 meseci, što se navodi kao najduža misija američkog nosača aviona od Vijetnamskog rata.

Zvanični izvori procenjuju da će veće popravke potrebne za saniranje štete trajati najmanje godinu dana. U tom periodu Ford neće biti dostupan za operativne misije, pa će američka mornarica morati da koristi druge nosače aviona kako bi popunila prazninu koju ostavlja izbacivanje ovog plovila iz aktivnog rasporeda.

Pojavile su se i glasine da je požar možda izazvan namerno, kao protest dela posade zbog predugog raspoređivanja, ali za takve tvrdnje nema stvarnih naznaka. Ipak, samo postojanje takvih spekulacija pokazuje koliko je dugotrajna misija opteretila posadu i koliko je incident otvorio pitanja koja prevazilaze tehnički kvar u jednoj brodskoj prostoriji.

Serija ranijih incidenata dodatno menja značenje najnovijeg požara. Oružje Online je već pisalo o problemima na USS Džerald R. Fordu, od izlivanja fekalija i masovnih kvarova sanitarnog sistema, preko višegodišnjih tehničkih problema sa pogonom, katapultima, liftovima za oružje i integracijom F-35C, do pitanja više hiljada kineskih komponenti u američkim vojnim sistemima. Zato novi snimci požara ne izgledaju kao izolovan incident, već kao još jedna potvrda da najskuplji ratni brod na svetu nosi mnogo dublji teret od zvaničnih saopštenja o „potpunoj operativnosti“.

Objavljivanje snimaka ima i unutrašnju političku dimenziju u Vašingtonu. Naravno da nije reč samo o klasičnom istraživačkom novinarstvu, već i o sve otvorenijem sukobu između aktuelne administracije i enormno moćnih struktura povezanih sa prethodnim administracijama, čiji uticaj itekako prožima najveći deo bezbednosnog aparata, medijskog sistema i političkog establišmenta. Sama činjenica da su snimci procureli preko navedenog medija dodatno govori o tome da se borba za poverljive informacije i kontrolu narativa sve češće vodi javno, preko medija, a ne unutar samo institucija.