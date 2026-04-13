Kako su javili mađarski mediji, muškarac se srušio tokom glasanja na biračkom mestu u Šomođu, a uprkos brzoj reakciji lekara, nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Prema Nacionalnoj izbornoj kancelariji, muškarac je preminuo na licu mesta nakon što su pokušaji reanimacije bili neuspešni.

Glasanje je bilo privremeno obustavljeno zbog incidenta.

Član izborne komisije reanimiran

Nažalost, ovo nije bio jedini put da su lekari hitne pomoći morali da reaguju.

Kako javlja mađarski Index, član izborne komisije na jednom biralištu u Mađarskoj reanimiran je nakon što je izgubio svest.

Na drugom glasačkom mestu jedan od glasača je izgubio svest i hitno je prebačen u bolnicu, dok su lekari morali da intervenišu i zbog epileptičnog napada na jednom biračkom mestu, nije naznačeno u kom gradu.