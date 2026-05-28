U selu Milakovići, udaljenom petnaestak kilometara od Brodareva, u požaru koji je izbio nešto posle dva časa iza ponoći do temelja je izgorela kuća Milojice Jarčevića. Zahvaljujući brzoj reakciji ukućana iz vatrene stihije spaseni su svi članovi porodice, među kojima i dečak koji pohađa četvrti razred osnovne škole.

U trenutku izbijanja požara u kući su se nalazili Milojičina supruga, sin i unuk. Požar je prva primetila supruga, koja je čula neobično pucketanje, a potom ugledala vatru koja se širila ispod krova kuće.

- Kuća je bila cela lučena, i krov ispod lima bio je od luča. Za pet minuta sve je planulo i izgorelo. Najvažnije je da su svi živi i zdravi, kroz suze priča Milojica Jarčević za RINU.

On kaže da je u toj kući proveo čitav život i da je ona predstavljala porodično ognjište kroz više generacija.

- Tu smo živeli, radili, podizali decu. Moj brat je mlad preminuo, pa smo i njegovu decu tu odgajali. Sve uspomene su nestale za jednu noć, kaže Jarčević.

Nakon što su napustili kuću, porodica se sklonila u automobil, nemoćno posmatrajući kako vatrena stihija guta njihovo vekovno ognjište. Milojičina sestra Stanika Slović kaže da porodica, uprkos tragediji, ne gubi nadu.

- šta ćemo, život je takav, dalje se živeti mora. Neće ostati na ulici. Ima dobrih ljudi, pomoći će se koliko može i nešto će se ponovo napraviti, kaže Stanika.

Vatrogasno spasilačke jedinice iz Brodareva brzo su stigle na lice mesta, a ubrzo su im se pridružili i vatrogasci iz Prijepolja. Međutim, zbog prirode objekta i lučene građe kući nije bilo spasa.

- Velika pohvala za vatrogasce. Došli su veoma brzo i uspeli da spreče da se požar proširi na okolne objekte. Sreća u nesreći je što nije bilo ljudskih žrtava“, dodaje rođak porodice Nikola Slović.

Istraga o uzroku požara je u toku, a nadamo se da će opština i dobri ljudi pomoći ovoj poštenoj porodici da opet dobije svoj krov nad glavom.

