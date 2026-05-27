Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Aljbin Kurti pokušava da kroz hapšenja Srba i pritiske na srpske institucije dovrši obračun sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, zbog čega je, kako je naveo, od presudnog značaja da Srbi na izborima 7. juna podrže Srpsku listu.

Petković je istakao da je Kancelarija za KiM svakodnevno u kontaktu sa porodicama uhapšenih direktora srpskih institucija i naglasio da je reč o politički motivisanim procesima.

– Reč je o političkim zatvorenicima, o ljudima koji su časni domaćini i profesionalci. To su ljudi koji su lečili i Srbe i Albance, učili decu i samo radili svoj posao. Upravo zato su postali meta Aljbina Kurtija – rekao je Petković za Informer TV.

On tvrdi da je Kurti još 15. marta pokušao da zatvori srpske obrazovne i zdravstvene institucije, ali da, pošto u tome nije uspeo, sada preko Nenada Rašića pokušava da izvrši dodatni pritisak na njihove direktore i zaposlene.

– Te institucije su stub opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zato su na udaru – rekao je Petković.

Govoreći o političkoj situaciji u Prištini, Petković je ocenio da Kurti nema nikakav razvojni program, već da svoju politiku zasniva isključivo na napadima na Srbiju i srpski narod.

– Nema novih fabrika, nema novih radnih mesta, nema povećanja plata i penzija. Njegova jedina politika jeste napad na Srbiju, predsednika Aleksandra Vučića i obračun sa Srbima i Srpskom listom – rekao je on.

Petković smatra da Kurti ima tri glavna cilja: da završi obračun sa srpskim institucijama, da oslabi Srpsku listu i da zastraši Srbe kako bi deo njih glasao za Nenada Rašića.

– Srpska lista je jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Samo ona ima podršku predsednika Aleksandra Vučića i zvaničnog Beograda – poručio je Petković.

Posebno je kritikovao Nenada Rašića, za kojeg tvrdi da vodi politiku u interesu Aljbina Kurtija.

– Rašić je čovek koji je prodao veru za večeru. Njegova politika je nastavak Kurtijeve politike. Kako neko može da zastupa srpske interese kada glasa za muzeje takozvanog genocida Srbije na Kosovu i Metohiji? – rekao je Petković.

On je naveo i da Rašić dobija podršku Albanaca u sredinama gde Srbi više i ne žive.

– Kada za Rašića glasaju Albanci u Đakovici, Podujevu ili Kačaniku, gde Srba nema od 1999. godine, jasno je čijim interesima služi – rekao je Petković.

Govoreći o izbornim uslovima, upozorio je na moguće malverzacije i tvrdio da Srpska lista ima manje članova biračkih odbora nego ranije.

– Na severu Kosova i Metohije nijedan predsednik opštinske izborne komisije nije Srbin. Sve kontrolišu Albanci i predstavnici takozvanog kosovskog MUP-a – naveo je Petković.

Na kraju je pozvao sve Srbe, uključujući interno raseljena lica, da izađu na izbore i podrže Srpsku listu.

– Svaki glas je važan. Samo ako svih 10 mandata budu u rukama Srpske liste možemo da nastavimo borbu za srpski narod i naše Kosovo i Metohiju – zaključio je Petković.