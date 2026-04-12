Prema njihovom najnovijem istraživanju, zasnovanom na ličnim intervjuima, sprovedenim među 1.000 politički aktivnih birača u Mađarskoj, Fides vodi među određenim biračima sa 44%, ispred Tise, koja iznosi 40%.

Dan pred izbore rekao je da na osnovu njihove ankete izgleda da bi Fides mogao da pobedi na izborima, ali da pristalice te stranke ne bi trebalo da ostanu kod kuće. Veruje da ako se vladajuća stranka dobro mobiliše, čak i na dan izbora, to bi moglo da rezultira pobedom za Viktora Orbana.

Američka istraživačka firma McLaughlin & Associates, sa decenijama iskustva, pratila je razvoj raspoloženja birača tokom cele kampanje za parlamentarne izbore 2026. godine, redovno objavljujući rezultate anketa javnog mnjenja. Nedavno su objavili konačnu analizu serije, koja pruža sveobuhvatnu sliku odnosa snaga na kraju kampanje. Zasnovana je na nacionalnoj anketi sprovedenoj među onima koji imaju pravo glasa.

Džon Meklaflin je profesionalni strateški konsultant i anketar više od 40 godina. Tokom tog vremena, stekao je reputaciju sprovođenja istraživanja za neke od najuspešnijih američkih kompanija. Od 2011. godine je savetnik i analitičar predsednika Donalda Trampa i učestvovao je u sve tri njegove predsedničke kampanje.

Među njegovim političkim klijentima bili su bivši predsednički kandidati Stiv Forbs i Fred Tompson, bivši guverner Kalifornije Arnold Švarceneger, bivši guverner Floride Džeb Buš, bivši guverner Džordžije Nejtan Dil, kao i 22 sadašnja i bivša američka senatora i 16 sadašnjih republikanskih kongresmena.

Takođe je ranije sprovodio istraživanja za britansku Konzervativnu stranku i izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua.

