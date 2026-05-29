Bela kuća još uvek nije objavila rezultate poslednjeg rutinskog pregleda predsednika Donalda Trampa, što je odstupanje od dosadašnje prakse i verovatno će pokrenuti dalja pitanja o njegovom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Tramp, najstariji predsednik koji je inaugurisan, objavio je na društvenim mrežama da je u savršenom zdravstvenom stanju nakon višečasovne posete Nacionalnom vojno-medicinskom centru Volter Rid u utorak, ali zvanični izveštaj se još uvek čeka, izveštava CNN . Uprkos obećanju da će pružiti rezime pregleda „u narednih dan ili dva“, Bela kuća od tada nije ponudila nikakve dodatne informacije, niti je potvrdila da li Trampov lekar uopšte planira da objavi javni izveštaj.

Trodnevna tišina označava pomak u odnosu na postupanje sa Trampovim prethodnim pregledima. Nakon posete Volteru Ridu prošlog aprila, lični lekar dr Šon Barbabela objavio je rezime rezultata dva dana kasnije. Kada se Tramp vratio na još jedan pregled u oktobru, Barbabelina izjava da je i dalje u „izuzetnom zdravstvenom stanju“ objavljena je istog dana. Ovog puta, samo nekoliko nedelja pre njegovog 80. rođendana, Tramp je jedini izvor informacija o sopstvenom zdravlju.

Zabrinutost zbog transparentnosti „Nezamislivo mi je da Bela kuća ne bi objavila saopštenje o zdravstvenom stanju predsednika – čak ni o najosnovnijem“, rekao je dr Džonatan Rajner, profesor na Medicinskom fakultetu Džordž Vašington i dugogodišnji kardiolog bivšeg potpredsednika Dika Čejnija.

„Ako Bela kuća odbije da objavi njegov medicinski izveštaj, to će zaista izazvati zabrinutost u vezi sa predsednikovom sposobnošću da služi.“

Tramp je dugo bio tajanstven u vezi sa svojim ličnim zdravstvenim problemima, pridajući veliki značaj prikazivanju sebe kao simbola snage i vitalnosti. Tokom kampanje i u Ovalnom kabinetu, Tramp je svoju vitalnost učinio centralnim delom svog političkog identiteta, često se hvaleći svojim mentalnim i fizičkim zdravljem. Prethodni medicinski izveštaji su često odražavali ovaj stav: Tokom Trampovog prvog mandata, tadašnji predsednički lekar dr Roni Džekson je oduševljeno govorio o njegovim „neverovatnim genima“ na jednosatnoj konferenciji za novinare posvećenoj isključivo Trampovom zdravlju, održanoj na predsednikovo insistiranje. Vidljivi znaci starenja Ali kako se približava osmoj deceniji života, Trampovi vidljivi znaci starenja i povremeno nepredvidivo ponašanje doveli su do povećane pažnje prema njegovom zdravlju.

Tramp ima česte modrice na obe ruke, koje prekriva gustom šminkom. Nakon što su prošle godine fotografije pokazale otok u njegovim nogama, Bela kuća je otkrila da mu je dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, često stanje kod starijih pacijenata. U martu je primećen osip na vratu, što je Barbabela pripisao „preventivnom tretmanu kože“, ne precizirajući zašto je tretman bio potreban. Tokom nekoliko sastanaka prošle godine, činilo se da Tramp drema, što su on i Bela kuća energično negirali.

