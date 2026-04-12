Boris Režak je progovorio o teškom periodu i bolesti rođenog brata Daria.

Njegov brat ima cerebralnu paralizu, a Boris je sada otkrio koliko je teško bilo odrastati gledajući majčinu bol.

Kako je istakao, ništa nije ukazivalo na problem, te da je stanje njegovog brata posledica ljudske neodgovornosti.

- Moj brat rođeni Dario se rodio 27. aprila 1991. i od tog momenta sve počinje da bude teško. Težak je bio mamin porođaj i nekoliko sekundi je dovelo do toga da on završi u kolicima. Ima cerebralnu paralizu, znači nekoliko sekundi je dovoljno da se sve uruši. Nije ništa ukazivalo da će biti nekakvih problema, ali kada su ljudi malo neodgovorni, da tako kažem, i puste te neke stvari onda se desi i nezgoda i krst i kamen za ceo život koji nosiš - rekao je Boris gostujući u podkastu "Politike" i dodao da zbog toga ima dosta razumevanja za ljudsku bol i nemoć.

- Onda kroz te stvari učiš o odnosu prema ljudima i odrastaš pored brata koji je u invalidskim kolicima, ali i gledaš majku kako pati. Niko više od majke neće patiti, mada i oca naravno, onda tvoj osećaj prema ljudima uopšte postaje takav da ti se širi slika i da prosto sve razumeš - objasnio je on.

