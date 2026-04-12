Pripadnici Policijske stanice Obrenovac zadali su ozbiljan udarac crnom tržištu duvanskih proizvoda. U akciji sprovedenoj u naselju Veliko Polje, policija je zaplenila impresivnu količinu akcizne robe i lišila slobode D. R. (49) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljena trgovina.

Sve je počelo operativnim radom i anonimnom dojavom da se u 11. ulici vrši pakovanje nelegalnih cigareta u automobil. Izlaskom na teren, policajci su "zatekli u poslu" D. R. i njenog sina Dimitrija u vozilu beogradskih tablica. Prvim pregledom automobila pronađeno je 4.070 paklica cigareta bez akciznih markica i oko 15 kilograma rezanog duvana.

Međutim, pravi "ulov" usledio je nakon pretresa kuće i pomoćnih prostorija koje osumnjičena koristi u istom naselju. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Obrenovcu, policija je upala u objekat i tamo pronašla još 16.753 paklice cigareta i oko 80 kilograma rezanog duvana.

Prema slobodnoj proceni, tržišna vrednost oduzete robe (preko 20.000 paklica i skoro 100 kg duvana) premašuje 7,5 miliona dinara. Ovakvom nelegalnom prodajom direktno se nanosi ogromna šteta budžetu Republike Srbije na ime neplaćenih akciza i poreza.

Dežurni tužilac OJT u Obrenovcu, Vladimir Veljković, naložio je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će D. R. biti privedena na saslušanje.