Najvažnije:
- Pomorska blokada adut u rukama Trampa ako Iran ne prihvati američke uslove
- Potpredsednik SAD DŽ. D. Vens kaže da nije postignut sporazum sa Iranom nakon maratonskih razgovora u Pakistanu. Iran se ne bi obavezao da će odustati od nuklearnog oružja, rekao je Vens.
- Iransko ministarstvo spoljnih poslova reklo je državnim medijima da je neslaganje oko „dva ili tri“ ključna pitanja sprečilo postizanje sporazuma.
- Teheran trenutno nema planove za još jednu rundu pregovora, javili su državni mediji. U Iranu se za neuspeh razgovora krive „prekomerni“ zahtevi Sjedinjenih Država.
- Islamabad „je igrao i nastaviće“ da igra svoju posredničku ulogu, kaže ministar spoljnih poslova Ishak Dar nakon završetka razgovora.
- Neuspeh u postizanju sporazuma dovodi u pitanje prekid vatre, a bez iranske obaveze da ponovo otvori Ormuski moreuz, globalno snabdevanje energijom će se nastaviti ograničavati.
UŽIVO
Dar: "Pregovori se nastavljaju"
Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar potvrdio je da će se pregovori između SAD i Irana nastaviti i da razgovori nisu završeni jer obe strane još uvek razmatraju zahteve.
Prethodno je potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao da su razgovori završeni bez sporazuma i da su SAD napustile pregovore.
Izrael ima dva uslova za primirje s Libanom
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael pristaje na mirovne pregovore sa Libanom, ali pod uslovom razoružavanja Hezbolaha i postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma.
Pomorska blokada adut u rukama Trampa ako Iran ne prihvati američke uslove
Američki predsednik Donald Tramp danas se oglasio nakon neuspešnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu i ukazao da je pomorska blokada slična onoj izvršenoj u Venecueli pre pada predsednika Nikolasa Madura mogući adut ukoliko Iran ne prihvati američke uslove.
Tramp je objavio na mreži Truth Social članak sa portala Just the News pod naslovom "Adut u Trampovim rukama ako Iran ne popusti: pomorska blokada".
Pre nego što je pokrenuo hapšenje Madura, Tramp je pomorskom blokadom doveo venecuelansku ekonomiju do kolapsa i prekinuo je prihode od nafte, navodi portal Just the News.
Pakistan poziva Iran i SAD da održe primirje
Potpredsednik pakistanske vlade Išak Dar, povodom američko-iranskih pregovorima koji su održani u Islamabadu, istakao je da je imperativ da "strane ostanu posvećene primirju".
"Nadamo se da će dve strane zadržati pozitivan duh kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire", navodi se u saopštenju.
Prema njegovim rečima, Pakistan će nastaviti da igra ulogu u posredovanju u angažovanju i dijalogu između Irana i SAD "u narednim danima".
Izrazio je "zahvalnost" obema stranama jer cene napore Pakinstana da pomogne u postizanju primirja.
Vens: Bez sporazuma, dali smo svoju konačnu i najbolju ponudu
Nije postignut sporazum sa Iranom nakon maratonskih razgovora u Pakistanu, kaže potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens.
Iran se nije obavezao da će se odreći nuklearnog oružja, tvrdi Vens, dodajući da su američki pregovarači dali svoju "konačnu i najbolju ponudu", ali je Teheran odbio da prihvati američke uslove za sporazum.
Iranski mediji: SAD su u pregovorima zahtevale sve što nisu mogle da dobiju ratom
Sjedinjene Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.
Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom. Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.
Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".
BONUS VIDEO
Komentari (0)