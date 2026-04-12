Dar: "Pregovori se nastavljaju"

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar potvrdio je da će se pregovori između SAD i Irana nastaviti i da razgovori nisu završeni jer obe strane još uvek razmatraju zahteve.

Prethodno je potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao da su razgovori završeni bez sporazuma i da su SAD napustile pregovore.

Izrael ima dva uslova za primirje s Libanom



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael pristaje na mirovne pregovore sa Libanom, ali pod uslovom razoružavanja Hezbolaha i postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma.

Pomorska blokada adut u rukama Trampa ako Iran ne prihvati američke uslove



Američki predsednik Donald Tramp danas se oglasio nakon neuspešnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu i ukazao da je pomorska blokada slična onoj izvršenoj u Venecueli pre pada predsednika Nikolasa Madura mogući adut ukoliko Iran ne prihvati američke uslove.

Tramp je objavio na mreži Truth Social članak sa portala Just the News pod naslovom "Adut u Trampovim rukama ako Iran ne popusti: pomorska blokada".

Pre nego što je pokrenuo hapšenje Madura, Tramp je pomorskom blokadom doveo venecuelansku ekonomiju do kolapsa i prekinuo je prihode od nafte, navodi portal Just the News.

Pakistan poziva Iran i SAD da održe primirje



Potpredsednik pakistanske vlade Išak Dar, povodom američko-iranskih pregovorima koji su održani u Islamabadu, istakao je da je imperativ da "strane ostanu posvećene primirju".

"Nadamo se da će dve strane zadržati pozitivan duh kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire", navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Pakistan će nastaviti da igra ulogu u posredovanju u angažovanju i dijalogu između Irana i SAD "u narednim danima".

Izrazio je "zahvalnost" obema stranama jer cene napore Pakinstana da pomogne u postizanju primirja.

Vens: Bez sporazuma, dali smo svoju konačnu i najbolju ponudu