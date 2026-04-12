Ukazao je na to da je pomorska blokada slična onoj izvršenoj u Venecueli pre pada predsednika Nikolasa Madura mogući adut ukoliko Iran ne prihvati američke uslove.

Tramp je objavio na mreži Truth Social članak sa portala Just the News pod naslovom "Adut u Trampovim rukama ako Iran ne popusti: pomorska blokada".

Pre nego što je pokrenuo hapšenje Madura, Tramp je pomorskom blokadom doveo venecuelansku ekonomiju do kolapsa i prekinuo je prihode od nafte, navodi portal Just the News.

U slučaju da Teheran odbije da prihvati konačni sporazum koji su u subotu ponudile SAD Iranu, Tramp bi mogao da bombarduje Teheran i "vrati ga u kameno doba", kako je obećao, ili bi pak mogao da ponovi uspešnu strategiju blokade Venecuele kako bi ugušio već poljuljanu iransku ekonomiju i pojačao diplomatski pritisak na Kinu i Indiju tako što će im odseći jedan od ključnih izvora nafte, navodi portal u članku, pozivajući se na američke eksperte i vojne stratege.

U tekstu se navodi i da je indikativno to što je nosač aviona "USS Džerald Ford", koji je predvodio blokadu Venecuele, sada u Persijskom zalivu i pridružio se američkoj ratnoj floti na Bliskom istoku predvođenoj nosačem aviona "USS Abraham Linkoln".

Stručnjaci ukazuju da postoji mogućnost da Tramp nadmudri Irance i uspostavi kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

