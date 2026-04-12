Večeras, srce Evrope tuče jače u Mađarskoj.

Tim rečima obratila se predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle pobede Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

- Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je oduvek birala Mađarsku – istakla je Fon der Lajenova.

Predsednica Evorpske komisije je ocenila da će EU sada imati priliku da donosi jedinstvenije odluke.

- Zajedno smo jači. Jedna zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija postaje snažnija – naglasila je šefica evropske izvršne vlasti.







