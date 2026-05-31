Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja, ocenili su danas američki stručnjaci.

Satelitski snimci pokazali su da je Iran koristio jednostavnu opremu poput buldožera i kipera da bi se suprotstavio skupim kampanjama američkog bombardovanja, što sugeriše da se raketni kapaciteti Teherana ne mogu uništiti samo gađanjem ulaza u tunele, rekli su stručnjaci za CNN.

Ako se neprijateljstva nastave, Iran je u poziciji da "nastavi lansiranje raketa sve dok ima lansirne sisteme i posade, čak i ako je proizvodnja (raketa) obustavljena", rekao je istraživač saradnik u Centru za studije neširenja oružja "Džejms Martin" Sem Ler, koji analizira iranske raketne sposobnosti.

Naveo je da ništa ne sprečava da lansirni sistemi budu naoružani obilnim zalihama raketa koje Iranci još imaju.

Tokom sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, Iran je radio na iskopavanju ulaza u tunele uz veliku opasnost, pri čemu su SAD i Izrael često napadale opremu koja se koristila za kopanje, ali je taj rad omogućio Teheranu da nastavi sa ispaljivanjem raketa tokom celog rata, mada sa znatno smanjenim intenzitetom.

Od prekida vatre pre više od sedam nedelja, iranski napori za iskopavanje baza su se značajno ubrzali a CNN je pregledom satelitskih snimaka otkrio da je Iran sada deblokirao 50 od 69 ulaza u tunele koje su SAD i Izrael pogodile u 18 podzemnih raketnih postrojenja.

Iran je popravio i druge delove baza, uključujući puteve koje su SAD i Izrael bombardovali kako bi sprečili raketne bacače da ih koriste, a satelitski snimci pokazuju da su skoro svi ovi krateri sada popunjeni, a na dva mesta čak i ponovo asfaltirani.

"Američka vojska je dobra u postizanju taktičkih uspeha, a zakopavanje i suzbijanje iranskih raketnih snaga je odličan primer toga. Međutim, ako to nije praćeno skupom razumnih strateških ratnih ciljeva i ostvarivom teorijom pobede, može se završiti kao strateški neuspeh"m kazao je Ler.

Stručnjaci veruju da Iran još ima oko 1.000 raketa koje su uskladištene u podzemnim objektima, kao i da ta zaliha, duboko ispod površine, verovatno nije pretrpela veliku štetu od udara na nivou tla.

"Pripremali su se za ovu vrstu rata 20 godina. Veoma su pripremljeni", ocenio je viši istraživač na Institutu za istraživanje mira i bezbednosnu politiku Univerziteta u Hamburgu, Timur Kadišev, koji proučava iranske rakete.