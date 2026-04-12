To su reklame koje traju čak 90 sekundi i ne mogu da se preskoče. Ova pojava izazvala je talas nezadovoljstva, jer mnogi tvrde da gledanje besplatnog sadržaja sve više liči na staru televiziju sa dugim reklamnim blokovima.

Prema iskustvima korisnika Jutjuba, pre početka videa pojavljuje se odbrojavanje koje traje minut i po, što je mnoge ostavilo u šoku i bez strpljenja. Na društvenim mrežama sve je više komentara u kojima ljudi izražavaju frustraciju zbog ovakvog načina prikazivanja oglasa.

Veliki broj korisnika smatra da je reč o taktici kojom kompanija pokušava da podstakne kupovinu Premium pretplate. Logika je, kako navode, jednostavna, učiniti besplatnu verziju što neugodnijom, kako bi se ljudi odlučili na plaćanje usluge bez reklama.

Neki gledaoci su otišli i korak dalje, pa tvrde da su zbog ovoga prestali da koriste aplikaciju na televizoru.

Iz kompanije YouTube ranije su potvrdili uvođenje nepreskočivih reklama u trajanju do 30 sekundi, ali oglasi od 90 sekundi zvanično nisu deo njihove ponude. Predstavnici platforme navode da trenutno ne testiraju takav format i da pokušavaju da utvrde zašto se pojedinim korisnicima pojavljuju ovako dugi reklamni blokovi, piše Telegraf.rs

Postoji mogućnost da je reč o tehničkom problemu ili grešci u sistemu, ali to nije umanjilo nezadovoljstvo gledalaca širom sveta, koji očekuju jasnije objašnjenje i brže rešenje ovog problema.