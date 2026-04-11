Govoreći u petak na sastanku posvećenom razvoju veštačke inteligencije, on je pozvao na bržu integraciju ove tehnologije u ekonomiju i javnu upravu, prilagođavanje obrazovanja, procenu rizika, kao i napredak u oblasti odbrane i bezbednosti, uz naglasak na potrebu promovisanja ruskih rešenja u inostranstvu.

"Veštačka inteligencija, zajedno sa digitalnim platformama i autonomnim sistemima, oblikuje suštinski novi izgled ekonomije, društvenih odnosa, socijalne sfere, obrazovanja, zdravstva, logistike i industrije, odbrane i bezbednosti – i uopšte celokupnog života zemlje", rekao je Putin.

On je naglasio da Rusija mora da razvija sopstvena rešenja u oblasti veštačke inteligencije za nacionalnu odbranu i bezbednost, upozoravajući da su suverenitet i samo postojanje zemlje uslovljeni sposobnošću da se prati globalni tehnološki razvoj.

"Moramo da posedujemo najsavremenije tehnologije i da se oslanjamo na potpuno suverene domaće proizvode", istakao je on.

Putin je dodao da veštačka inteligencija već menja ekonomiju i društvene odnose, naglasivši da suverenitet Rusije zavisi od njene sposobnosti da se prilagodi tehnološkim promenama.

Ukazao je i na brz razvoj jezičkih modela i neuronskih mreža, koji pokazuju sve veću autonomiju.

"Ovi agenti veštačke inteligencije već se približavaju novom nivou nezavisnosti. Uče da planiraju svoje akcije, procenjuju rezultate koje postižu i komuniciraju sa ljudima i stvarnim svetom", zaključio je ruski predsednik.