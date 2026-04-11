Tokom vaskršnjih praznika, kada se na putevima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saobraćajna policija na području grada Čačka sprovodiće pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju.



Analize pokazuju da se tokom prazničnih dana beleži veći broj saobraćajnih nezgoda nego inače, a kao najčešći uzrok izdvaja se vožnja pod dejstvom alkohola.

"Zbog toga apelujemo na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, kao i da poštuju saobraćajne propise, jer se na taj način štite sopstveni životi, ali i životi drugih učesnika u saobraćaju", rekla je Anđela Vasilijević, vođa smene dežurne službe u SPI Čačak.



Poseban fokus policijskih kontrola biće usmeren na prekršaje koji najčešće dovode do teških saobraćajnih nezgoda.

Kako je podsetila Vasilijević, saobraćajna policija će od 13. do 19. aprila sprovoditi akciju ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine.



U okviru ove akcije, 15. aprila biće realizovan i "Speed Marathon", tokom kojeg će brzina kretanja vozila biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

"Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer su neprilagođena i nedozvoljena brzina i dalje među najčešćim faktorima koji dovode do najtežih saobraćajnih nezgoda", istakla je Vasilijević.

Pripadnici saobraćajne policije biće raspoređeni na najopterećenijim putnim pravcima, gde će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Takođe, tamo gde bude bilo potrebno, vršiće i regulaciju saobraćaja kako bi se putovanja tokom praznika odvijala što bezbednije.