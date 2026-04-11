Ovo je zastrašujući trenutak kada je motociklista za dlaku izbegao smrt, pošto je prelazio preko pruge dok mu je voz dolazio u susret.

Vozač je ignorisao spuštene rampe, dok su drugi vozači čekali, i projurio preko pruge u gradu Hanoi u Vijetnamu.

Muškarac je delovao gotovo ravnodušno dok je završavao telefonski razgovor i ulazio na pružni prelaz kojim je velikom brzinom prolazio putnički voz.

Smrt je izbegao za svega nekoliko centimetara, pošto je voz okrznuo zadnji deo njegovog motocikla, odbacivši ga među putnike koji su čekali sa druge strane.

Putnici koji ppoštuju zakon bili su šokirani i nimalo oduševljeni što ih je udario nepažljivi vozač koji je uleteo među njih.

Snimak prikazuje kako su dve osobe oborene od siline udara, nakon čega ustaju i viču na rasejanog vozača, dok jedan od njih iz besa šutira njegov motocikl.

Ironično, nepažljivi motociklista nosio je i jarko narandžastu zaštitnu kacigu. Međutim, nije ga spasila njegova upadljiva zaštitna oprema – već čista sreća.

Muškarac je za dlaku izbegao tragediju, prošavši bez povreda i udaljio se potresen, ali živ.