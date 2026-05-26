Popularna tiktokerka Dara Milović ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila video o destinaciji koju je nazvala „najjeftinijim rajem za letovanje“.

Njeni snimci sa putovanja već godinama privlače veliki broj pratilaca, a ovog puta internet je posebno zainteresovala zbog cena koje je pokazala.

Kako tvrdi, pronašla je zemlju koja podseća na Tajland iz vremena pre masovnog turizma i skupih aranžmana – egzotičnu, autentičnu i neverovatno povoljnu.

Cene koje su šokirale ljude

Dara je u videu detaljno prikazala koliko koštaju osnovne stvari na ovoj destinaciji, a mnogi su ostali bez teksta kada su videli cenovnik:

Ležaljke na plaži – oko 1 evro

Kafa – 1 evro

Pivo – 1 evro

Sveže voće – oko 80 centi

Sladoled – 30 centi

Ulična hrana – oko 1 evro

Glavno jelo u restoranu – oko 5 evra

Dezert – oko 2 evra

Litar benzina – između 70 centi i 1 evra

Posebno je iznenadila cena smeštaja.

Prema njenim rečima, noćenje u luksuznom rizortu sa doručkom može da se pronađe za svega 40 evra po osobi.

„Dok u Evropi za ležaljku i kafu potrošimo pravo malo bogatstvo, ovde sa 10 do 15 evra dnevno možete da jedete u restoranima, pijete koktele i uživate na plaži bez stresa“, navela je ona u viralnom snimku.

O kojoj zemlji je reč?

Destinacija o kojoj se poslednjih dana mnogo govori jeste Vijetnam, koji sve češće postaje izbor putnika iz Evrope i regiona.

Iako se nalazi u blizini Tajlanda, Vijetnam je uspeo da zadrži autentičnost, niže cene i manje gužve, zbog čega ga mnogi nazivaju „skrivenim biserom Azije“.

Zašto turisti sve češće biraju Vijetnam?

Rajske plaže bez ogromnih gužvi

Mesta poput Phu Quoc i Da Nang poznata su po dugim peščanim plažama, toplom moru i tropskoj atmosferi, ali bez prenatrpanosti kakva je danas česta na popularnijim destinacijama.

Hrana koju turisti obožavaju

Vijetnamska kuhinja važi za jednu od najukusnijih u Aziji. Čuvena pho supa, sveže rolnice i popularna kafa sa kondenzovanim mlekom i jajima postali su nezaobilazni deo turističkog iskustva.

Priroda i prizori koji ostavljaju bez daha

Turisti posebno izdvajaju Ha Long Bay, poznat po hiljadama krečnjačkih ostrva koja izranjaju iz mora, kao i Hoi An, istorijski gradić prepoznatljiv po lampionima i romantičnoj atmosferi.

Bezbednost i gostoprimstvo

Mnogi putnici ističu da su lokalci veoma ljubazni i gostoljubivi, dok se Vijetnam smatra jednom od bezbednijih destinacija za turiste, uključujući i porodice sa decom.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, interesovanje za ovu azijsku destinaciju moglo bi dodatno da poraste tokom naredne turističke sezone.