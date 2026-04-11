Sinoć je u jednom beogradskom lokalu bilo prilično veselo, a kako su paparaci domaćih medija uslikali, najveselija među gostima bila je bivša verenica Darka Lazića, marina Gagić koju smo poslednji put u javnosti mogli da vidimo u Brestaču kada je prisustvovala sahrani bivšeg devera Dragana.

Tužan period čini se da je daleko iza nje, Marina je zablistala u haljini bez leđa, dok sa lica nije skidala osmeh, a za dobru atmosferu bila je zadužena Nadica Ademov.

U jednom trenutku Marini se pridružio i voditelj Milan Milošević koji je plesao sa njom, a prijatelji su uživali u sjajnoj atmosferi na nastupu Nadice Ademov koja je gostima pružila veče za pamćenje.

Burna ljubav sa Marinom

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

- Hteo bih samo da kažem nekoliko reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene - govorio je Darko Lazić.

"Da", odgovorila je Marina.

Nakon ovoga čuo se gromoglasni aplauz i ovacije svih prisutnih, a Lazić je izvadio prsten iz svog džepa i stavio ga na ruku Marine Gagić.

Marina je godinama bila Darkova verenica, sa njim je prošla kroz najtežu životnu fazu, kada je pevač imao tešku saobraćajnu nesreću od koje se oporavljao godinama.

Svi teški momenti koje su prošli zajedno doprineli su tome da je sve izgledalo kao da će par da se venča i nastavi da živi skladno. Marina je rodila sina Alekseja, ali veza sa Lazićem nije potrajala.

Danas Darkov naslednik ima 6 godina.

Gagićeva se uzdržavala od komentara o bivšem partneru, da njihov sin to jednog dana ne bi čitao, ali bi, kako je rekla, „imala svašta da kaže“. Marina je u međuvremenu odlučila da tuži pevača zbog, kako je navedeno, neizmirivanja obaveza prema detetu.

Od raskida sa Lazićem, Marina je više puta istakla da je konačno pronašla svoj mir.

