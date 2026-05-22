Odlazak na odmor u Aziju neposredno pre globalne pandemije za Srpkinju Bojanu pretvorio se u potpunu životnu prekretnicu. Planirani kratki boravak u Vijetnamu neočekivano se produžio kada su granice zatvorene, a povratak kući postao gotovo nemoguć.

Umesto da očajava, Bojana je odlučila da ostane, pronašla posao i vremenom se potpuno uklopila u lokalni način života. Danas najveći deo godine provodi u Ho Ši Minu, koji smatra svojim domom.

Svoja iskustva redovno deli na TikToku pod profilom „bojana_iz_vijetnama“, a veliku pažnju nedavno je privukao snimak njenog stana i troškova života u Vijetnamu.

Bazen, teretana i spremačica za 670 evra

Bojana je pratiocima pokazala stan u kojem živi sa partnerom. Reč je o dvosobnom stanu sa dva kupatila, što, kako kaže, predstavlja veliku prednost za zajednički život.

„Ajde da vam pokažem kako izgleda moj stan u Vijetnamu i koliko košta. Počeću prvo od bazena koji se nalazi na zadnjem spratu. Na istom spratu se nalazi soba za vežbanje i teretana“, rekla je u videu.

Stan ima prostrane sobe, terasu sa pogledom na grad, a u cenu zakupa uključena je i spremačica koja dolazi tri puta nedeljno.

Mesečna kirija iznosi 670 evra, dok računi za komunalije koštaju oko 70 evra, što je mnoge iznenadilo kada su uporedili cene sa evropskim gradovima.

Poređenja sa Beogradom i evropskim gradovima

Bojanina objava izazvala je brojne komentare korisnika društvenih mreža koji su počeli da porede cene stanova širom Evrope.

Neki su naveli da se u Ljubljani za 500 evra teško može pronaći i garsonjera bez dodatnih troškova, dok su drugi istakli da je u Frankfurtu taj iznos dovoljan tek za mali stan od dvadesetak kvadrata.

Jedan pratilac podelio je i svoje iskustvo iz vijetnamskog grada Nja Čang, gde je, kako tvrdi, trosoban stan sa bazenom i spremačicom plaćao 310 evra mesečno.

Bojana je objasnila da je Ho Ši Min najskuplji grad u Vijetnamu, ali i da cene dosta zavise od lokacije i dužine ugovora o zakupu.