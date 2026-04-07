Ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat u Istanbulu danas je izbila pucnjava i, prema navodima lokalne policije, tri osobe su "neutralisane", a dvojica osumnjičenih ubijena.

"Tri osobe su neutralisane, a dvojica osumnjičenih su ubijena. Dva policajca su povređena u pucnjavi", saopštila je Policijska uprava grada Istanbula i pojasnila da je treći napadač povređen, prenosi Hurijet.

Kako navode očevici, pucnjava u Bešiktašu, delu grada gde se konzulat nalazi, trajala je oko deset minuta.

Prema preliminarnim informacijama, trojica napadača pokušala su da izvrše atentat na 7. spratu zgrade konzulata. Obezbeđenje i policajci na vratima primetili su napadače kako nose oružje sa dugim cevima i upozorili ih da stanu otvaranjem vatre, nakon čega je usledila pucnjava.

Odmah nakon pucnjave, dvojicu napadača su ubile policijske ekipe. Treći napadač se sakrio iza vozila i nastavio da puca na policiju.

Kako prenosi Hurijet, njegov cilj je bio da uđe u zgradu i dođe do konzulata. Kada je policija reagovala, treći napadač je takođe ranjen iz vatrenog oružja. Naknadno je uhapšen.

Trenutno se pojačavaju mere bezbednosti u tom području, jer se veruje da bi moglo biti još napadača.