U Vladi Crne Gore mogla bi se pojaviti nova afera koja bi zasenila slučaj Mirjane Pajković, tvrde izvori bliski ministarstvu. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o resoru koji ima jednu od ključnih uloga u radu Vlade i donošenju odluka od izuzetne važnosti za državni aparat.

Kako tvrde izvori bliski ministarstvu, u toku su intenzivni „pregovori“ da se spreči curenje snimaka i dokumenata sa seksualnim sadržajem, na kojima su navodno akteri visokopozicionirani službenici. Prema saznanjima, u ove pregovore su uključeni najviši državni zvaničnici, što ukazuje da bi posledice, ukoliko materijal procuri, mogle biti ozbiljne.

Politički analitičari ukazuju da afera dolazi u trenutku kada je Vlada Crne Gore u fazi unutrašnjih tenzija i borbe za pozicije, pa se spekuliše da neki od pregovora imaju i cilj da se utiče na političke odnose i unutarstranačke preraspodele moći. Ovo implicira da skandal nije samo pitanje privatnog ponašanja službenika, već i pitanje političke stabilnosti i poverenja građana u državne institucije.

Javnost uskoro može saznati da li će pregovori zaustaviti širenje skandala ili će se, naprotiv, otkriti sočni detalji koji bi mogli potresti državni aparat i otvoriti pitanja o ponašanju uposlenika koji se plaćaju iz budžeta građana.

Ovo bi moglo označiti početak nove političke drame u Crnoj Gori, u kojoj privatni životi visokih funkcionera bivaju političko oružje, a poverenje građana u institucije stavljeno na ozbiljan test.

