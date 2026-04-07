Američka vojska podigla je veliku prašinu predstavljanjem prve nove ručne granate još od rata u Vijetnamu. Reč je o modelu M111, čije plastično telo krije razorni eksploziv koji neprijatelja ne eliminiše šrapnelima, već jezivom snagom udarnog talasa.

Nevidljiva sila čisti sve pred sobom

Za razliku od starih granata, gde su vojnici mogli da prežive zaklanjajući se iza zidova ili nameštaja, protiv nove M111 nema spasa. Ova granata koristi pritisak eksplozije (BOP) koji se širi kroz prostorije i eliminiše metu čak i ako je sakrivena. Razvijena je na osnovu krvavih iskustava iz uličnih borbi na Bliskom istoku, gde je preciznost u urbanim sredinama postala pitanje života i smrti.

Zašto je čuvena M67 postala opasna za same Amerikance?

Pukovnik Vins Moris, ključni čovek programa, objasnio je zašto je promena bila neophodna:

- Jedna od ključnih lekcija iz borbi od vrata do vrata u iračkim gradovima bila je da granata M67 nije uvek bila pravi alat za zadatak. Rizik od prijateljske vatre sa druge strane zida bio je prevelik - izjavio je pukovnik Moris.

On dodaje da nova tehnologija omogućava vojsci da brzo "očisti" sobu od neprijatelja bez ugrožavanja sopstvenih snaga:

- Granata koja koristi BOP može brzo očistiti prostoriju od neprijateljskih boraca, ne ostavljajući im mesto za zaklon - jasan je Moris.

Jezive posledice po ljudsko telo

Vojska je do detalja opisala razorni uticaj novog oružja na ljudski organizam. Kada eksplozija odjekne, pritisak postaje neprijatelj broj jedan.

- Kada udarni talas pogodi metu, on je snažno pritisne i ošteti tkivo - upozoravaju iz vojske.

Pri slabijim udarima, stradaju bubne opne, pluća, oči i digestivni trakt. Međutim, snažniji pritisak ne ostavlja šansu za oporavak - izaziva teška oštećenja mozga, a u najekstremnijim slučajevima može dovesti i do amputacije ekstremiteta.

Ova vest izazvala je dodatnu uzbunu u jeku rata u Iranu i Trampovih pretnji da će "sve izbrisati za jednu noć".

