Oko 18 odsto benzinskih pumpi u Francuskoj jutros je ostalo bez barem jedne vrste goriva, izjavila je portparolka vlade i ministarka energetike Mod Brežon.

Prema njenim rečima, 83 odsto pumpi koje su pogođene su "TotalEnergies" pumpe, koje su u ovoj situaciji ograničile cene goriva na 1,99 evra po litru benzina i 2,09 evra po litru dizela, preneo je portal "BFM TV".

Brežon je najavila da će francuski premijer Sebastijan Lekornu u narednim danima predstaviti "novi paket pomoći" za gorivo, ali je precizirala da pomoć neće biti univerzalna i da neće doći do zamrzavanja cena.

Brežon je rekla da će paket obuhvatiti specifične mere pomoći potrošačima pogođenim trenutnom situacijom na tržištu goriva.

