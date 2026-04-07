Američki novinar Taker Karlson oštro je napao predsednika SAD Donalda Trampa zbog objave na društvenim mrežama, nazvavši je „odvratnom na svakom nivou“ i optuživši ga da preti da će počiniti ratni zločin.

„Kako se usuđuješ tako da govoriš na uskršnje jutro ovoj zemlji? Ko misliš da si? Objavljuješ psovke na uskršnje jutro“, rekao je Karlson u svom podkastu, pa dodao:

"Nijedna poštena osoba se ne podsmeva tuđim religijama. Ako se podsmevaš tuđoj veri, ti se podsmevaš samoj ideji vere. Mi nismo Bog. Samo ako misliš da jesi, tako i govoriš. Ovo nije podsmeh Islamu. Ovo je podsmeh Hrišćanstvu. Poslati tvit sa psovkom na Uskršnje jutro, obećavajući ubistvo civila i zatim reći ‘hvala Allahu’, ti se podsmevaš svakom drugom hrišćaninu, pa i meni. To je zlo. To je namerno skrnjavljenje lepote i istine, što je definicija zla“, rekao je Karlson.

Tramp je na Uskrs objavio poruku na Truth Social-u u kojoj je pretio iranskoj civilnoj infrastrukturi.

„Utorak će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom u Iranu. Neće biti ništa slično!!! Otvorite prokleti moreuz, ludaci, ili ćete živeti u paklu, SAMO GLEDAJTE! Hvala Alahu“, napisao je predsednik.