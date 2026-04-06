Gasovodi „Turski tok” i „Plavi tok” više puta su bili meta napada, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući pokušaj diverzije na gasnu infrastrukturu u Srbiji i poručujući da je situacija potencijalno veoma opasna.

Peskov je stavio akcenat upravo na to da se pretnje ne posmatraju kao izdvojen incident, već kao deo šireg bezbednosnog pritiska na pravce kojima ruski gas stiže ka Evropi. Prema njegovim rečima, Moskva dobro zna da su različiti delovi infrastrukture „Turskog toka” i „Plavog toka” već bili na udaru.

- Situacija je potencijalno veoma opasna. Znamo da su infrastruktura i razni delovi infrastrukture i ‘Turskog toka’ i ‘Plavog toka’ više puta bili napadani - rekao je Dmitrij Peskov.

Kremlj zasad bez optužbi, ali upozorava na ozbiljnu pretnju

Iako Moskva za sada ne iznosi tvrdnje o tome ko stoji iza pokušaja napada na gasovod u Srbiji, Peskov je naglasio da je reč o vitalnoj energetskoj arteriji na evropskoj teritoriji, koja radi pod izuzetno velikim pritiskom.On je poručio da trenutno nema verodostojnih dokaza o tome ko bi mogao da bude organizator pokušaja udara na ovu infrastrukturu, ali da to ne umanjuje ozbiljnost same pretnje.

Time je Kremlj poslao poruku da incident kod Velebita ne smatra beznačajnim, već ga vidi kao događaj koji može imati posledice po energetsku bezbednost šireg regiona.

Moskva očekuje mere Srbije i Mađarske

Peskov je istakao da Rusija preduzima neophodne korake kako bi zaštitila gasnu infrastrukturu, ali je jasno poručio i da očekuje reakciju država koje su direktno vezane za ove pravce.

Prema njegovim rečima, Moskva se nada da će i Srbija i Mađarska učiniti sve da se pretnje po „Turski tok” i „Plavi tok” svedu na minimum.

Uz to je naveo i da Rusija očekuje da je Ankara prenela Volodimiru Zelenskom da su napadi na ova dva gasovoda neprihvatljivi.