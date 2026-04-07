Farbanje jaja jedan je od najlepših i najvažnijih uskršnjih običaja, ali mnoge domaćice svake godine imaju isto pitanje – koji je pravi dan za to?

U praksi, širom Srbije postoje različiti običaji. U nekim krajevima jaja se farbaju na Veliki četvrtak, kako bi se na vreme završile pripreme za praznik. U Banatu se najčešće farbaju na Veliki petak, dok u delovima Šumadije domaćice ovaj posao ostavljaju za Veliku subotu, neposredno pred Uskrs.

Ipak, stav Crkve je mnogo jednostavniji i fleksibilniji nego što mnogi misle.

Prema rečima sveštenika, ne postoji strogo propisan dan za farbanje jaja. Ovaj običaj može se obaviti na Veliki četvrtak, petak ili subotu – važno je da se radi s verom, radošću i poštovanjem prema prazniku.

– Nije bitno kada ćete farbati jaja, već kako. Najvažnije je da to činite sa verom u Vaskrsenje, a ne iz navike ili reda radi – poručuju iz Crkve.

Zaključak je jasan: dok domaćice biraju dan prema običaju i obavezama, Crkva naglašava da je suština u duhovnom pristupu, a ne u tačnom terminu.

Zato, bez obzira na to kada ćete farbati jaja, najvažnije je da ovaj običaj ispratite s ljubavlju i verom.