Kiril Dmitriev, specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, naveo je da aktuelni trendovi na tržištu ukazuju na ozbiljne poremećaje u snabdevanju.

Dmitrijev je na društvenoj mreži Iks reagovao na izveštaje agencije "Blumberg", prema kojima je kompanija "Saudi Aramko" značajno povećala cene sirove nafte za isporuke u maju.

Prema najnovijim podacima, najveća naftna kompanija podigla je premiju na 19,5 dolara u odnosu na referentnu korpu Oman/Dubai, koja služi kao orijentir za azijske rafinerije.

"Prvi put u istoriji Saudijska Arabija postavlja premiju od 20 dolara po barelu uz već izuzetno visoke cene nafte. Katastrofalan deficit nafte je neizbežan", napisao je Dmitrijev na Iksu.

Direktor Ruskog fonda za direktne investicije je ranije komentarisao da je "Evropa pucala sama sebi u nogu odustajanjem od ruske energije".

"Evropska unija sa zakašnjenjem od 15 godina upozorava da nije spremna za 'dugotrajni energetski šok'. Nije uspela da diverzifikuje energetske tokove, vodeći se rusofobičnom, 'zelenom' i 'vouk' ideologijom", napisao je ranije Dmitrijev.