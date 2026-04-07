Odnos prema predlogu DNP-a da trobojka postane narodna zastava prilika je da Skupština Crne Gore pokaže demokratski i evropski kapacitet, saopštio je Milun Zogović, potpredsjednik Demokratske narodne partije.

Trobojka kao simbol kontinuiteta

„Vraćanjem istorijske trobojke kao narodne zastave u upotrebi i isticanju ni na jedan način se ne dovodi u pitanje postojeća državna zastava, ne ugrožava se ustavni poredak, ne isključuje se nijedan identitet, već ima za cilj institucionalno priznanje istoriskog kontinuiteta i identitetskog pluralizma.“

Evropski standard i društvena ravnoteža

„Takvo rešenje ne bi prestavljalo povratak u prošlost, već evropski standardizovan način očuvanja istorijskog kontinuiteta, društvene ravnoteže i jednakosti građana. Trobojka nosi u sebi duboko istorijsko utemeljenje i reflektuje duh slobode našeg naroda, ali trobojka nije samo simbol prošlosti i kontinuiteta, trobojka je most koji povezuje generacije podsjećajući nas na zajedničke korijene i vrijednosti.“

Istorijski razvoj trobojke

Zogović podseća da je trobojka ili trikolorka ustanovljena u vreme francuske revolucije 1789. godine i da je postala simbol slobode širom sveta. Nakon Berlinskog kongresa i priznanja Crne Gore kao nezavisne države, ustalio se crveno-plavo-beli redosled boja na crnogorskoj zastavi.

Osamdesetih godina 19. veka počela je masovna upotreba trobojke kao narodne zastave. U prvom Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru iz 1901. godine u članu 39 stoji: „ narodne su boje: crvena, plavetna i bijela“. Takođe, u Gotskom almanahu za 1901. godinu, Crna Gora je zvanično predstavljena sa nacionalnim bojama – crvenom, plavom i belom.

Odgovor na kritike

„Sve navedeno potvrđuje da je trobojka simbol slobodarske, teritorijalno proširene i međunarodno priznate Crne Gore, a ne kako to vole da kažu crnogorski nacionalisti dukljanske orjentacije zastava koja je uvezena sa strane. Zapravo,suprotno od toga, trobojka simbolizuje trenutak kada mala knjaževina postaje međunarodno priznata evropska država.“

Trobojka u savremenom društvu

Zogović ističe da, uprkos brojnim pokušajima, trobojka nije izgubila svoje mesto u javnom životu i svakodnevnoj upotrebi, jer predstavlja prirodan izraz odnosa prema tradiciji i kulturnom nasleđu.

„Bez obzira na sve pokušaje trobojka nije izgubila svoje mjesto u javnom životu i svakodnevnoj upotrebi jer predstavlja prirodan izraz prema tradiciji i kulturnom nasleđu. Zato dominantan broj građana Crne Gore najradosnije trenutke u svom životu upravo slavi pod tom zastavom. Isticanje trobojke ne treba posmatrati kao podjelu već kao podsjećanje na kontinuitet državne i narodne svijesti slobodarske Crne Gore koja je opstala uprkos izazovima.“

Poziv Skupštini Crne Gore

Zogović naglašava da je trobojka simbol zajedništva, dostojanstva i slobode, kao i podsjetnik na ključne istorijske trenutke.

„Kao narodna zastava ona je znak zajedništva, dostojanstva i slobode i podsjećanje na najznačajnije i presudne momente iz istorije Crne Gore. Sve navedeno potvrđuje utemeljenost i opravdanost zakonodavne inicijative DNP-a da trobojka dobije status narodne zastave u upotrebi i isticanju.“

Na kraju, poručuje da inicijativa nije usmjerena protiv bilo koga.

„Naša inicijativa nije usmjerena protiv bilo koga, niti na bilo koji način ugrožava status zvanične državne zastave Crne Gore. Zato je prirodno da u Skupštini Crne Gore ovaj predlog dobije podršku i da trobojka dobije satus koji joj pripada.“