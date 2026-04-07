Dvadesetosmogodišnji mladić preminuo je u bolnici od posledica teških povreda koje je zadobio sinoć u saobraćajnoj nesreći na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, potvrđeno je RTS-u u Kliničkom centru Vojvodine.

Do nesreće je došlo sinoć posle 22 sata, kada je usled siline sudara dva vozila, oboren i semafor koji je pao na dva pešaka.

Mladić je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i u kritičnom stanju prevezen je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, gde je jutros podlegao povredama.

Drugi tridesetogodišnji muškarac zadobio je višestruke politraumatske povrede i on je, u svesnom i stabilnom stanju transportovan u Urgentni centar na odeljenje hirurgije, gde mu je ukazana dalja medicinska pomoć.

Kako je ranije izjavio PR Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj, na intervenciju su upućene dve lekarske ekipe po prvom prioritetu.

-U sudaru su povređene dve osobe, od kojih je mladić (30) prevezen na hirurgiju u UCV. U svesnom je stanju, s višestrukim povredama, dok je drugi momak (28), nakon inicijalnog zbrinjavanja, prevezen u UC KCV, na odeljenje reanimacije. On je oboren kao pešak i na njega je pao semafor. Prevezen je u besvesnom stanju u UCV na reanimaciju s teškim politraumatskim povredama - rekao je dr Krulj.

Okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.

