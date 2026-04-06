Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon porođaja i trudi se da uživa u prvim mesecima sa sinom, Bogdan.

Milica je sada sa naslednikom otišla u rodni Kruševac, gde će u krugu porodice proslaviti Uskrs.

Oni su uživali u dvorištu porodične kuće, a ponosna majka čvrsto je grlila prvenca smeškajući se.

Ovo je prvi put da pevačica javno pokazuje svog naslednika, a mali Bogdan nosio je plavu kapu i teget majicu, a pevačica ga je pokrila tankim ćebencetom.

Pravi slavlje povodom krštenja sina

Podsetimo, ona nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje svog sina, Bogdana.

Nekadašnja pobednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Kako je velika vernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograd.

-Uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pevačici za Blic svojevremeno.