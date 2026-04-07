Stanija Dobrojević je pre nekoliko dana ušla u Elitu 9, a kako je od samog dolaska u Šimanovce u centru skandala, posetili smo grad u kom stanuje sa majkom i bratom kako bismo saznali kakva je starleta van budnog oka kamere.

Iako većinu svog života Stanija provodi u Majamiju, dolazak u Srbiju znači boravak u luksuznom penthausu u Rumi.

Stan od 120 kvadrata koji je starleta platila 150.000 evra se nalazi u mirnom delu Rume.

Iako situacija u rijalitiju nije na zavidnom nivou, čini se da je u starletinom stanu sve u najboljem redu, te da se ne oseti njeno odsustvo. Članovi porodice su unajmili čistačicu koju smo zatekli na terasi luksuzne nekretnine.

"Dolazila je sa Asminom jednom prilikom"

Stanijine komšije su govorile o njoj pred našim kamerama, te nam otkrile kakvo mišljenje meštani imaju o njoj.

-Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano. Mogu da razumem što je ušla u Elitu, velike su to pare u pitanju - priznala je jedna komšinica.

-Došli su kao izbeglice. Odrasla je na rolerima, stalno se vozikala po Rumi. Brat joj je jako uspešan veterinar. Dolazila je sa Asminom jednom prilikom, pazarila je kod nas. Generalno nije na lošem glasu ovde - rekli su nam iz piljarnice blizu njenog doma.

-Poznajem je kad je bila mala, bila je povučeno dete. Baba i deda su joj izbeglice, živeli su u Jasku. Tamo je dolazila, svi su dobri ljudi. Videla sam je jednom kad je izlazila iz zgrade sa kučetom, a on ju je čekao ispred. Moj sin živi u njenoj zgradi i kaže da je jako retko viđa. Retko dolazi u Rumu. Kad je tu, šeta psa i posećuje brata koji u blizini njene zgrade ima veterinarsku ordinaciju - priznala je starletina komšinica za Alo!, koja je želela da ostane anonimna.

Alo/J.M.

BONUS VIDEO: