Srpski politički predstavnici u Crnoj Gori su decenijama pokazivali odgovornost i konstruktivnost u parlamentu. Bez obzira na političke turbulencije i različite vlade, uvek su podržavali inicijative koje su donosile korist svim građanima – od evropskih zakona koje su zajednički pripremali sa Vladom Spajića, do povećanja plata, što je Pokret Evropa sad predlagao čak dva puta. Time su jasno dokazali da su ozbiljan i pouzdan partner u Skupštini.

Ipak, kada je u pitanju normiranje trobojke kao narodne zastave, PES i druge stranke građanskog profila i dalje ćute. Dok DNP, NSD i SNP jasno podržavaju predlog, glasovi ostatka Skupštine izostaju. Zar nije vreme da one stranke koje sebe predstavljaju kao “građanske” konačno pokažu da poštuju i uvažavaju zahteve srpskog naroda u Crnoj Gori?

Trobojka nije samo zastava – ona je istorijski simbol Crne Gore, prisutna u različitim periodima njene istorije. Normiranje trobojke značilo bi ne samo poštovanje tradicije, već i ispravljanje grešaka bivšeg režima. Srpskom narodu koji živi u Crnoj Gori to bi značilo priznanje i pravdu koja je decenijama izostajala.

Ako su srpski politički predstavnici uvek pokazivali odgovornost i spremnost na saradnju, sada je red na PES i ostale da prekinu ćutanje i podrže ovaj predlog. Politička hrabrost se vidi u delima – i ovo je trenutak da se ona pokaže.

Jer, pravda i istorijsko priznanje ne čekaju večno – a odgovornost u Skupštini Crne Gore je sada na onima koji nisu rekli ni “zuc”.

Podsetimo, na današnjem dnevnom redu Skupštine će lider DNP-a Milan Knežević predložiti normiranje trobojke kao narodne zastave Crne Gore.