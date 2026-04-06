Služba predsednika Srbije Aleksandra Vučića za saradnju sa medijima saopštila je da je lider naše zemlje danas razgovarao s ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem.

Kako je istaknuto, Vučić je svom sagovorniku poručio da je za celo čovečanstvo od ogromnog značaja da se nađe mirno rešenje, kako bi se sprečila katastrofa neviđenih razmera.

- Vučić je rekao da Srbija podržava mirno rešenje, uz poštovanje Povelje UN, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica svih država - navedeno je u saopštenju Službe za saradnju sa medijima predsednika republike.

S druge strane, ambasador Fazli je upoznao predsednika Vučića sa aktuelnom situacijom u njegovoj zemlji, kao i za kakvo se rešenje Teheran zalaže.

- Teheran ne želi da se rat širi, već traži diplomatske načine da se dođe do mira - zaključio je Mohamed Sadek Fazli. Podsetimo, predsednik Vučić je ranije izjavio da će napadi SAD-a i Izraela na Iran imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu i poručio da Srbija mora da čuva mir i nezavisnost, ali istovremeno i da jača svoje odbrambene kapacitete.

Vučić je gostujući na Informer TV najavio skoru nabavku novih, izuzetno snažnih sistema protivvazdušne odbrane.

- Čuvaću mir, ali to zavisi i od toga koliko ste snažni, nabavićemo strahovito moćne sisteme. Ozbiljno promišljamo, imamo višeslojnu odbranu - poručio je tada Aleksandar Vučić.